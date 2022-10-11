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С организацией молодёжных мероприятий жителям города Макушино поможет «Марфа»

Открылся мультицентр.

11 октября, 2022 - 14:30

В двухэтажном кирпичном здании бывшего военного комиссариата в Макушине открыли мультицентр «Марфа».

Здесь будут проходить яркие молодёжные мероприятия. Уже состоялся тренинг по ораторскому мастерству «Харизматичный оратор» для специалистов по работе с молодёжью, представителей молодёжных организаций. Участниками семинара стали специалисты из Мишкино, Шадринска, Лебяжья, Мокроусово, Кетово.Тренером семинара выступил Арсен Жубанов из Тюмени.

«Мы заложили крепкий и устойчивый фундамент как для работы мультицентра, так и для развития нашей молодёжной политики. Спасибо Департаменту образования Курганской области за поддержку в организации», — цитирует Молодёжный портал  Зауралья специалиста по делам молодёжи отдела культуры администрации Макушинского муниципального округа Максима Козлова.

Фото с сайта prospekt45.ru.

 

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11 октября, 2022 - 14:30

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