С пользой для людей и для себя: в Курганской области продолжаются трудовые смены для подростков

Ребята из Барабинской средней школы проводят лето с пользой. На базе учебного учреждения второй год подряд работает трудовой отряд с говорящим названием «Милосердие». В этом году в него вошли семь ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Юдинцева рассказала, что в прошлом году ребята помогали участнику Великой Отечественной войны Михаилу Ивановичу Комарскому – кололи и складывали дрова, пололи траву, а в этом году трудились на придомовой территории участника венгерских событий, ветерана боевых действий Александра Исаковича Дубровских – очищали участок от сорной растительности. Кроме того, во время трудовой вахты, ребята помогали одиноко проживающим пенсионерам с прополкой огорода. Занимались благоустройством обелиска «Скорбь», установленного рядом со школой в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, и другими посильными делами.

«За свою работу участники отряда «Милосердие» получают зарплату. Деньги небольшие, но работают дети с удовольствием, так как знают, что помогают людям, нуждающимся в поддержке, внимании и заботе», - подчеркнула Светлана Юдинцева.

Родители подростков также считают трудовые отряды хорошей практикой: дети и полезным делом заняты, и деньги на карманные расходы могут заработать.

По данным главного управления по труду и занятости населения Курганской области, за первое полугодие 2022 года трудоустроено более 2,3 тысячи подростков, организовано 288 трудовых отрядов различной направленности.

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