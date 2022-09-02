С помощью фотовыставки курганцы смогут увидеть первозданные места

1 сентября в Курганском областном Доме народного творчества открылась выставка избранных работ общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». Эта выставка - один из самых масштабных и интересных проектов, посвященных природе России.

В состав экспозиции вошли более 90 широкоформатных высококачественных фоторабот, посвященных первозданным пейзажам, диким животным, растениям, природным объектам, запечатленным во всех уголках нашей большой страны.

Будни фотографа живой природы суровы, но увлекательны. Часами стоять по колено в воде, прятаться в скрадках, маскироваться, везти с собой специальное оборудование — именно все это стоит за удивительными и яркими кадрами живой природы. Уникальные фотографии помогут визуально побывать там, где редко ступает нога человека, встретиться лицом к лицу с редчайшими обитателями животного мира, которые находятся под угрозой исчезновения.

«Первозданная Россия» — один из самых масштабных фестивалей страны. С каждым годом программа фестиваля привлекает все больше ценителей красоты природы. В течение месяца работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем путешествуют по многим городам России и других стран. За прошлые два года фестиваль посетили более 2 миллионов человек в 70 странах мира.

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