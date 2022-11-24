С улицы Куйбышева вывезут бесхозные обесточенные электропровода и бетонные блоки

В Кургане с улицы Куйбышева вывезут оставшийся строительный мусор, а также своевременно уберут вновь появившийся мусор, демонтируют деформированные ограждения, снимут и вывезут бесхозные обесточенные электропровода. На необходимость этих работ указал первый заместитель главы города Павел Каргаполов.

Также он поручил профильным департаментам демонтировать временные знаки объезда, утратившие актуальность, привести в порядок поврежденные информационные стенды рядом с остановочными комплексами, отремонтировать трубы водостоков, вывезти крупногабаритный мусор – бетонные блоки. Перед учреждением «КурганЛес» поставлена задача – оперативно вывезти с территории вдоль проезжей части улицы Куйбышева автомобильные покрышки и провести санитарную обрезку кустарников. Убрать дикорастущую поросль нужно и вблизи общественной территории, где в настоящее время ведется благоустройство - около здания № 122 по улице Куйбышева.

В пресс-службе администрации города напомнили, что это одна из пяти территорий, где в текущем году благодаря поддержке губернатора, правительства Курганской области на средства областной субсидии, доведенной на муниципальную программу «Основные направления благоустройства территории города Кургана», выполняется благоустройство.

Павел Каргаполов указал подрядной организации на необходимость усилить темп работ и увеличить количество рабочих на объекте, заказчику – усилить контроль за качеством и соблюдением сроков работ.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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