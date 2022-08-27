Сафакулевцы поддержали акцию «Бабушкина забота»

Сафакулевский район присоединился к масштабной всероссийской акции «Бабушкина забота» мобилизационного партийного проекта Единой России «Старшее поколение». Акция проходит по всей стране с 30 июня по 31 августа.

Работники Сафакулевского филиала ГБУ «КЦСОН по Щучанскому и Сафакулевскому району» призвали участников «Университета третьего возраста», созданного в учреждении уже давно и постоянно действующего с октября по май, откликнуться на призыв.

Волонтер Светлана Чепчугова ведет в «Университете» факультет рукоделия, и именно ее подопечные вместе с ней предоставили вязаные изделия, выполненные с душевной теплотой для нуждающихся детей и одиноких пожилых людей из Донецкой и Луганской народных республик.

Активное участие смогли принять даже Людмила Созыкина, Лидия Тухватуллина, Лилия Шаймарданова, Евдокия Мотовилова, Магинур Идрисова. Не остались в стороне сотрудники ЦСОН, как пояснила специалист по социальной работе филиала Комплексного центра социального обслуживания населения по Щучанскому и Сафакулевскому районам Ризалия Шаяхметова: «Наши представители серебряного возраста сразу откликнулись на призыв, сопереживая жителям братских республик. Они принесли вязаные носки и варежки и мы все дружно присоединились к акции».

Найля Чиняева.

Фото из архива Сафакулевского филиала КЦСОН.