Сафакулевцы порадовали курганских зрителей ярким концертом

27 ноября, в рамках фестиваля народного творчества муниципальных округов и районов Курганской области, приуроченного к Году культурного наследия народов России «В семье большой, в семье единой», на сцене Курганской филармонии состоялась программа Сафакулевского муниципального округа «Рахим итегез! Добро пожаловать в Сафакулево!»

Для гостей выступили лучшие творческие коллективы и исполнители муниципального округа: народный фольклорный коллектив «Миляшкай», народный коллектив «Уралочка», вокальный ансамбль «Гармония», образцовый коллектив «Ляйсан», молодёжный ансамбль «Кояш», вокальный дуэт «Аяз», народный коллектив «Ак каен», вокальный дуэт Галеевых, а Ильдар Мавловилов исполнил номер на язычковом барабане.

Помимо выступления коллективов, сафакулевцы привезли мастеров с их замечательными работами. Яркие выставки традиционных видов рукоделия и национального костюма, вкуснейшие блюда национальной кухни украсили праздник и познакомили с бытом и укладом народов Сафакулевской стороны.

Глава Сафакулевского муниципального округа Рашид Гильманов принял эстафету фестиваля. В своей речи он отметил неоценимый вклад работников культуры в жизнь округа, ведь в будни и праздники, в трудные минуты они объединяют общество в команду единомышленников.

В завершении концерта прозвучала песня "Россия моя", в исполнении потомственной казачки и многодетной мамы Ольги Сергеевой под громкие несмолкающие аплодисменты зрителей.

Фото с официальной страницы Курганского областного Дома народного творчества в социальной сети «ВКонтакте»

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