Сафакулевская районная больница получила автомобиль «Лада Гранта»

В среду, 17 августа лечебные учреждения региона получили 59 автомобилей. Ключи от новеньких «Лада Гранта» главным врачам больниц и поликлиник передал губернатор Вадим Шумков. В приветственной речи он подчеркнул: улучшения, которые происходят в зауральском здравоохранении, являются масштабными и носят системный характер.

С 2019 года с учетом врученных сегодня машин автопарк медучреждений региона пополнили 268 «скорых» и «неотложек». Из них 85 поступили в этом году.

Обращаясь к главным врачам, Шумков акцентировал внимание на том, что за последние три года ситуация в здравоохранении региона кардинально изменилась в лучшую сторону: больницы капитально ремонтируются и оснащаются современным оборудованием, а в селах устанавливаются новые модульные ФАПы и амбулатории. Идет строительство трех современных больниц.

«Многие из вас получили новое медицинское оборудование, которое позволяет не отправлять больных в город, а заниматься лечением и диагностикой на месте. Это тоже прекрасно. А с этой партией автомобилей мы уходим далеко за 200 единиц, если посчитать неотложки и скорые помощи. И это тоже здорово. Но я говорил и сейчас повторяю, что никакие машины, никакие новые стены, никакое дорогое оборудование не сделают ту работу, которую должны делать вы. Машины мы еще купим, технику мы еще добавим, здания мы еще построим – это все решаемые вопросы. А вот вы и ваша работа – это то, что должно помочь нам сложить все это в комплекс», - подчеркнул Вадим Шумков.

Автомобиль марки «Лада Гранта» получила и Сафакулевская Центральная районная больница.

В Сафакулево предполагают, что машина сможет доставлять фельдшеров до пациентов из отдаленных деревень, использоваться для перевозки анализов и лекарственных препаратов.

В целом система здравоохранения в Сафакулевском районе развивается. В этом году в районной ЦРБ завершился ремонт терапевтического отделения. Со слов главного врача ЦРБ Валерия Мусина, после установки противопожарного оборудования у медиков и пациентов терапевтического отделения ожидается новоселье. Работы по ремонту велись по личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, а также в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта и«Здравоохранение».

В отделении приятно будет находиться пациентам: мебель, оборудование - всё новое, красивое.

В прошлом году был отремонтирован приемный покой больницы. В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории ЦРБ обустроили посадочную площадку для санитарной авиации, которая позволяет транспортировать пациентов непосредственно с территории больницы, что существенно сокращает время на эвакуацию. Благоустройство также коснулось и территории районной больницы. Рядом со зданием лечебного учреждения положили асфальт, а также заасфальтировали дорогу, ведущую к вертолетной площадке.

Произведено щебенение парковочных мест для автомобилей сотрудников ЦРБ, а также оборудовано парковочное место для инвалидов.

В планах ремонт ФАПов в селах и деревнях Сафакулевского района.

Найля Чиняева, газета «Трудовая слава».

Фото Николая Пушилина & Найли Чиняевой.