Сафакулевские мечети организовали сбор денег на спецоперацию

В Сафакулевском округе ни на один день не прекращается сбор гуманитарной помощи нашим землякам, участникам СВО на Украине, сообщает газета «Трудовая слава».

В этот раз инициатором сбора стала местная мусульманская община. Служащие 19 мечетей и их помощники организовали сбор денег с жителей сел и деревень округа, на которые затем смогут купить продукты, теплые вещи, белье, перчатки, бензопилы, шуруповерты, топоры, лопаты, молотки, саморезы, гвозди и другие товары. В пункт сбора гуманитарной помощи, который находится в центре социально обслуживания населения, товары привезли по списку, который составлен по заявкам наших ребят, поэтому посылки отправятся адресно. В сборе денег уже приняли участие жители сел Сулейманово, Мансурово, Субботино, Карасево, Сарт-Абдрашево, Большое Султаново, Белое Озеро, Аджитарово.

В «Трудовой славе» также сообщили, что по инициативе старшеклассников Сафакулевская школа приняла участие в акции «Посылка солдату». Общими силами местные школьники собрали около 60 посылок.

Каждый класс собрал посылку солдату - это были продуктовые наборы, сладости, туалетные принадлежности, медикаменты. А также школьники написали воинам трогательные письма. По их мнению, очень важно, чтобы наши солдаты знали, что ими гордятся и их ждут на малой родине.

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