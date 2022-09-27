Самой перспективной отраслью развития экономики зауральцы считают агропромышленный комплекс

Департаментом экономического развития Курганской области проведен опрос «О инвестиционной привлекательности региона». Необходимо было высказать мнение о инвестиционном потенциале региона, путях его повышения и наиболее эффективных инструментах поддержки инвесторов.

Итоги опроса показали, что по мнению 71,2% респондентов на фоне других регионов агропромышленный комплекс Курганской области более выигрышен в части инвестиционной привлекательности. Также были выделены следующие направления: туризм и рекреация, полезные ископаемые, промышленное производство и транспортно-логистические комплексы (по 7,2% на каждое из направлений).

В целях улучшения инвестиционного климата Курганской области более эффективными мерами поддержки 50% принявших участие в опросе считают финансовую поддержку (возмещение части затрат на приобретение оборудования, гранты, льготные займы), на втором месте информационно-консультационная поддержка (сопровождение инвестиционных проектов, поддержка экспорта, разработка программ модернизации, защита интеллектуальных прав, аттестации и сертификации), 29% респондентов, налоговые льготы, 14%, и имущественная поддержка (льготные арендные ставки индустриальных парков, объектов культурного наследия), 7%.

Департамент экономического развития Курганской области благодарит всех респондентов, принявших участие в опросе.

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