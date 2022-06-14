Самозанятая из Кургана придумала, как сэкономить расходы родителей

Каждый родитель знает, сколько на воспитание ребенка уходит средств. То, сё, пятое, десятое – каждый месяц набегает серьезная сумма. Денег на все не хватает. Например, на раскраски и тетрадки, необходимые для развития дитя. Он почеркал в них – и всё, нужно покупать новые. Накладно получается...

Можно ли на этом сэкономить? Например, сделать тетрадки не одноразовыми, а многоразовыми? Эта мысль посетила жительницу Кургана Наталью Ершову. Решение она нашла в Интернете. Оказывается, можно. Страницы нужно просто... заламинировать.

- Ребенок пользуется обычными фломастерами. Потом все написанное стирается губкой или влажной салфеткой. И – эврика! – тетрадь, раскраска или альбом снова готовы к использованию, - объяснила Наталья суть метода «Новому миру».

Для воплощения идеи Наталья купила ламинатор за 2000 рублей, брошюратор за 3500 и цветной принтер за 12 тысяч. Начала изготавливать раскраски, прописи, альбомы для рисования и тетради с различными заданиями.

- В составлении заданий мне помогает образование – до декрета я выучилась на воспитателя детского сада. Но главным экспертом выступает моя 4-летняя дочь Софья – я по ней сужу, сможет или не сможет решить ту или иную задачу ребенок ее возраста, - улыбается молодая мама.

Тетради рассчитаны на детей разных возрастов. Сложность заданий учитывает степень умственного развития ребенка. Например, в тетрадях для детей 5-7 лет есть задачи на сложение простых чисел – это умение поможет ребенку в начальной школе. Помимо этого задания помогают развивать мелкую моторику ребенка, его умственные и художественные способности, внимание, воображение, память и так далее.

- Все задания подаются в игровой форме – это облегчает детям их выполнение. Ребятишек ведь главное увлечь, а потом от обучения не оттащишь – каждому нравится, когда у него что-то получается, - объясняет Наталья Ершова.

Со временем она начала свою продукцию продавать. Этому умению самозанятую научили на курсе «Азбука предпринимателя». «Центр поддержки предпринимательства» Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» проводит его бесплатно для всех желающих. Благодаря этому молодая женщина завела в социальной сети «ВКонтакте» группу «45kids | ВСЕ О РАЗВИТИИ РЕБЕНКА» . Кроме того, в «Центре поддержки предпринимательства» ей помогли завести страницу на маркетплейсе «Ozon» с целью продажи производимых товаров. И пошло-поехало.

- Покупают курганцы и очень часто жители других городов. Есть покупатели из Москвы, Подмосковья, Краснодара, Калининграда, Перми, Ивановской области и других регионов России. Моя продукция всем нравится, появились даже постоянные клиенты, им предоставляю 15-процентную скидку, - говорит Наталья Ершова.

Ее тетради стоят от 300 до 600 рублей. Цена зависит от количества страниц и их формата, то есть издержек на расходные материалы. Это значительно дешевле, чем аналогичная продукция у других производителей, и экономней, чем обычные тетради.

- Например, одноразовая раскраска в магазине стоит 150 рублей, а у меня – 300, но она многоразовая. Экономия может составить 10 раз и выше. Кроме того, моя продукция позволяет сохранить наши леса от вырубки для производства бумаги. Ну, а самое главное – сберегает психику ребенка от страха ошибки, потому что неверный ответ можно легко стереть и написать правильный, - перечисляет преимущества самозанятая из Кургана.

У Натальи Ершовой есть мечта – чтобы ее тетради рекомендовало для школ Министерство просвещения Российской Федерации. Но понимает, что начинать надо с малого, и собирается предложить свои наработки Департаменту образования и науки Курганской области. В зауральских детских садах многоразовые тетради с авторскими методиками, на ее взгляд, могли бы быть востребованы. Это даст экономию и бюджетных средств, и личных денег родителей воспитанников.

- На данный момент в домашних условиях я могу обеспечить мелкосерийное производство. Но если повысится спрос, готова закупить дополнительное оборудование и создать несколько рабочих мест, чтобы выполнять поступающие заказы. Фонд «Инвестиционное агентство «Курганской области», думаю, мне в этом поможет, - надеется Наталья Ершова.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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