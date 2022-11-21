Самозанятых Курганской области приглашают на обучающий форум. Он будет называться «Самозанятый – Я занят САМ» и пройдет в областном центре 30 ноября текущего года.

Принять участие в форуме могут все желающие. Перед участниками выступят приглашенные спикеры – эксперт Министерства экономики РФ Лариса Сенникова и председатель Комитета по развитию института самозанятых Тюменского отделения Российского общественного объединения «Опора России» Олеся Тихомирова.

В ходе форума пройдут лекции по темам: «Самозанятость и господдержка» и «Соцконтракт и практика господдержки». Их слушателям расскажут об основах деловых переговоров и выборе маркетплейсов (площадок для продажи своих товаров), а также их правильном продвижении в современных условиях.

Добавим, что форум «Самозанятый – Я занят САМ» организует «Центр поддержки предпринимательства» Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Мероприятие пройдет 30 ноября в 10:30 по адресу: ул. Б.Петрова,112а, аудитория 333.

Обращаем внимание, что для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте sam45.ru.

#курганскаяобласть #МестоГдеХочетсяЖить #МестоГдеРождаетсяСчастье #бизнес