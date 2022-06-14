Самозанятый из Кургана: «Не хочу работать на «дядю»!»

Жизнь – лучший сценарист. Порой она подкидывает такие истории, по которым можно писать книги, снимать фильмы. В том числе о силе человеческого духа, который ничто не может сломить. Когда, казалось бы, все обстоятельства против, но ты не сдаешься и оказываешься вознагражден. Вот одна из таких историй.

28-летний уроженец Кургана Денис Мамонов окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет (ныне Тюменский индустриальный университет). Специальность – «Транспортировка нефти и газа». Казалось бы, теперь молодому человеку прямая дорога в менеджеры крупной нефтяной компании.

Но, увы, что-то пошло не так. Ни одна из заявок на размещенные вакансии не сработала.

- Таких желающих море, а у меня нет связей, блата, - объяснил Денис «Новому миру».

Иной распустил бы сопли-слюни и стал в своих бедах винить других. Но не наш герой. Он подался в крупные города, где стал работать дистанционно Интернет-аналитиком. И довольно успешно.

- Потом мне пришлось вернуться в Курган: нужно заботиться о пожилых родителях. Весной услышал, что на улице Некрасова, 18, строение 1 продают шиномонтаж. Цена – приемлемая. 185 тысяч рублей за готовый бизнес, я считаю, не дорого, - вспоминает Денис Мамонов.

Место оказалось, что называется, ходовым. Кругом базы, каждая имеет парк автотранспорта, который нужно обслуживать. Сезон смены зимней резины на летнюю молодой человек отработал успешно. Удалось погасить часть долга, взятого у родственников на покупку шиномонтажа.

- Но основные средства я вложил в ремонт станков. Нужно думать о завтрашнем дне. С тем техническим состоянием оборудования, которое мне досталось от прежнего владельца, я бы далеко не уехал, - объясняет Денис Мамонов.

Со временем наработал постоянную клиентскую базу. Автовладельцам нравится, как он работает. А теперь самое интересное – до покупки шиномонтажа Денис всерьез не занимался ремонтом техники.

- Конечно, в детстве я ковырялся с велосипедом и помогал отцу в гараже перебирать вазовскую «копейку». Но теперь все свои знания черпаю из Интернета. Вечером посмотрю – утром пытаюсь повторить. И, кажется, получается. Во всяком случае, те клиенты, которые обслуживались раньше в этом шиномонтаже, говорят, что я на этой точке – лучший, - улыбается собеседник «Нового мира».

После того, как полностью освоит новую профессию, Денис Мамонов собирается открыть свою сеть шиномонтажа. Будет принимать работников, обучать их, контролировать качество выполнения заказов и так далее. Обещает быть справедливым руководителем. Но сам категорически не хочет работать на какого-то «дядю».

- Я тут сам себе хозяин. Сколько заработал, ответ держу только перед собой. Никто на меня не орет. Не терплю, когда кто-то, возомнивший себя большим начальником, на мне свое плохое настроение вымещает, - перечисляет преимущества Денис Мамонов.

В налоговой инспекции молодой курганец оформлен как самозанятый. За все про все платит государству только 4%. Считает это очень удобным. И советует другим не бояться открывать свое дело.

- Попытка – не пытка. Даже если бизнес не пойдет, можно пройти в Центре занятости курсы профессиональной подготовки и устроиться на работу на какое-нибудь предприятие, - утверждает Денис Мамонов.

Добавим, что возможность рассказать о себе в «Новом мире» ему предоставил «Центр поддержки предпринимательства» (структурное подразделение Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»). Важно отметить, что эта услуга оказывается самозанятым бесплатно.

По всем вопросам поддержки самозанятых в Курганской области можно узнать по телефону: 8-800-250-47-31 и на сайте.

Николай Волков.

Фото автора.

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