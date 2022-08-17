Самозанятый из Кургана открыл детскую футбольную секцию

- Чур, я сегодня Роналду!

- Тогда я – Месси!

- А я – Лоськов!

Примерно такой разговор можно услышать перед каждой тренировкой в футбольной секции «Чемпион», которую организовал 27-летний самозанятый из города Кургана Иван Яцкий.

Сам он в детстве занимался большим теннисом. Входил в десятку лучших теннисистов областного центра своего возраста. Но при решении открыть собственную секцию остановил выбор на спорте №1.

- Для занятий теннисом нужен корт. Их в Кургане мало, да и аренда стоит больших денег. Футбол в этом плане более демократичен и доступен: для тренировок подойдет любой зал и даже ровная дворовая площадка, - объясняет Иван Яцкий.

В декабре прошлого года он поместил рекламу открывающейся секции в социальных сетях. На первое занятие «Чемпиона» пришли примерно три десятка ребятишек. Возраст – самый разный. Разбились на несколько групп и... погнали!

- Для проведения занятий нам потребовались мячи, фишки, манишки, маленькие пластмассовые ворота и прочие принадлежности. На их приобретение у меня ушло более 100 тысяч рублей. В расходную часть также следует отнести аренду площадки. В середине осени, думаю, «отобью» все затраты и, наконец-то, спустя почти год, начну получать прибыль, - прикидывает Иван Яцкий. Но, главная моя цель – это конечно не деньги. Будучи маленьким, мне очень хотелось поиграть в футбол во дворе, но там бегали большие ребята, и играть с ними ну никак не получалось. Поэтому сейчас я хочу, чтоб у маленьких ребятишек сбывалось их желание – играть в футбол с равными себе партнерами и соперниками.

Занятия проводятся два раза в неделю. Родители платят за них 2500 рублей в месяц. Если ребенок по каким-то причинам не смог прийти на тренировку – например, родители задержались на работе и не успели привезти его в секцию, - плата переносится на следующее занятие. В «Чемпионе» все по справедливости.

- Зимой и весной мы бегали в спорткомплексе «Локомотив», поскольку там арендная плата меньше, чем в других залах. Сейчас же, летом, арендуем корт в Детском парке. Администрация Городского Дома народного творчества и досуга, к которому относится парк, пошло нам навстречу и сделала хорошую скидку на оплату аренды корта, за что им большое спасибо. Они понимают, что мы занимаемся социально важным делом – приобщаем ребятишек к активному и здоровому образу жизни, - благодарит Иван Яцкий.

С момента открытия количество занимающихся в футбольной секции почти не изменилось. Кто-то приходит, кто-то уходит, но намеренно отсюда никого не выгоняют. В «Чемпионе» всем дают шанс раскрыться. Здесь никому не говорят: «Ты нам не подходишь, попробуй себя в другом виде спорта или танцах».

- У младшей возрастной группы мы закладываем общую физическую базу, развиваем опорно-двигательный аппарат. Собственно футбольные навыки ребятишки обретают преимущественно через игры. А старшие выполняют уже технико-тактические упражнения, постепенно оттачивая тонкости мастерства. Конечно, нагрузка у нас меньше, чем в специализированной футбольной школе, зато мы уделяем внимание каждому ребенку. Не знаю, вырастет ли из кого-нибудь новый Лоськов, но то, что они смогут проявить себя на областном уровне, - это точно, - уверен Иван Яцкий. (Дмитрий Лоськов – уроженец Кургана, многолетний капитан и легенда футбольного клуба «Локомотив» (Москва), обладатель множества рекордов Чемпионата России. – Прим. ред.).

6-летний Илья Марчуков прежде не занимался никакими видами спорта. Но однажды родители решили отдать его в футбольную секцию и остановили выбор на «Чемпионе». И не пожалели об этом.

- Илье футбол сразу понравился. Регулярные тренировки сказались и на его организме – сын практически перестал простужаться в холодное время года. Поэтому мы с супругой рады. А если Илья с годами станет профессиональным футболистом, подпишет многомиллионный контракт и обеспечит родителям безбедную старость, то кто от такого откажется? – шутит его отец Михаил Марчуков.

В футбольной секции Ивана Яцкого есть своя «звезда» - 8-летняя Соня Федорова. Она начинала с художественной гимнастики, потом год посещала тхэквондо, но неожиданно захотела в футбол. Родители не стали противиться.

- Мне нравится смотреть футбол. Когда игроки быстро бегут, отдают точные пасы и сильно бьют по воротам, это выглядит очень красиво! Еще мне нравится обводить мальчишек. Они, конечно, ужасно сердятся, но подножки сзади не ставят. У нас в секции вообще подобрались очень дружные ребята, хоть все мы и живем в разных районах города, - рассказывает Соня Федорова.

- В современной школе умственная нагрузка на детей очень высока. Им необходима физическая разрядка. Побегать с пацанами в футбол, слегка потолкаться и покричать в азарте, дать выход адреналину – что может быть лучше? – улыбается мама Сони Ирина Федорова.

Добавим, что записаться в футбольную секцию «Чемпион» можно в ее сообществе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/champion_kids45) либо по телефону (8-912) 977-55-16.

Также отметим, что Иван Яцкий как самозанятый платит налог всего 4%. Как зарегистрироваться в качестве самозанятого, и какие меры государственной поддержки можно получить, желающие могут узнать в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области» по телефону: 8-800-250-47-31 и на сайте: мойбизнес45.рф.

Николай Волков.

Фото автора.