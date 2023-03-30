Самые классные! Курганские педагоги могут заявить о себе на всю страну

Заявки на участие в самом масштабном событии педагогического сообщества принимаются до 20 апреля. Всероссийский форум классных руководителей (ФКР) пройдёт в нашей стране в третий раз. Он станет одним из главных событий Года педагога и наставника. С 3 по 7 октября в Москве встретятся 3 тысячи классных руководителей и кураторов групп организаций среднего профобразования. Но сначала им предстоит пройти онлайн-отбор. Он включает несколько этапов, это и анкетирование, и ряд тестов, и подготовка видеовизитки.

- Подавайте заявку! Не бойтесь, не думаете о том, что не пройдете, всегда нужно стараться двигаться вперед и становиться лучше, чем вы были вчера. Всем известно, что учитель может учить, только пока он учится сам. Такие мероприятия, как форум классных руководителей, позволяют постоянно развиваться, - советует коллегам-землякам участник ФКР-2022, учитель биологии Иковской средней школы Кетовского муниципального округа Наталия Маленьких.Наш корреспондент побеседовал с Наталией Александровной о роли классного руководителя в сегодняшнем мире, о впечатлениях, оставшихся от форума, и о том, насколько необходимы нашим учителям такие яркие события.

- Наталия Александровна, как Вы считаете, почему сегодня классным руководителям стало уделяться больше внимания? Какую роль они играют в современной школе?

- Сейчас на первый план в образовательном процессе выходит воспитание. Я считаю, это правильно. Вы знаете, существует даже такое понятие – «классная мама». Ведь классный руководитель всегда детям и поможет, и подскажет. Он – как мама, которая иногда может и пожурить, но всегда защитит своего ребенка. Деятельность классного руководителя невозможно переоценить.

- Как вы решили принять участие в ФКР-2022? И сложно ли было пройти отбор?

- Идея принять участие в форме классных руководителей пришла, наверно, спонтанно. Я просто увидела сообщение «Вконтакте», потом нам эту информацию скинули в чат педагогов, ну и дальше все закрутилось. Почувствовала дух соревнования, в первую очередь хотелось доказать самой себе, что я достойна быть в числе тех педагогов, которые будут отобраны на очный этап. Сложно ли было? Сложен любой конкурс, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Большой поддержкой стали методические рекомендации, советы, что нужно пройти, какие компетенции подтянуть, которые организаторы ФКР размещали в чате.

- В перечне заданий отборочного этапа есть тренажёр классного руководителя, что это такое

- Это онлайн-тренажер на платформе Академии Минпросвещения, который предполагает прохождение ряда тестирований и решение реальных кейсов, касающихся учеников начальных классов и среднего звена. У нас были «Наденька» и «Алексей» – такие, достаточно проблемные ребята, и надо было помочь им справиться с их проблемами. В этом году такой тренажер тоже будет.

- В чем секрет успешной видеовизитки, какими советами из личного опыта можете поделиться?

- Этого испытания точно не надо бояться – организаторы форума классных руководителей дали очень четкие рекомендации по поводу того, что должно быть в видеовизитке, а чего стоит избегать. Было прописано конкретное техническое задание, требования по свету, звуку, содержанию визитки, комментарии о внешнем виде участника, о том, что ему надо рассказать. Нужно было ответить на главный вопрос: «Почему именно вы должны посетить форм классных руководителей?». Я рассказала, что являюсь руководителем муниципального клуба «Молодой педагог», а значит, посетив это мероприятие, смогу рассказать коллегам из моего муниципального округа о том, что сегодня происходит на уровне страны в рамках воспитательного процесса. Кроме того, я являюсь членом Общественной молодежной палаты IV созыва при Курганской областной Думе, представляю социальный сектор, среди участников нашей молодежной палаты немало педагогов. Им я тоже могу транслировать информацию, полученную на форуме. Обо всем этом я и рассказала в видеовизитке.

- Какие впечатления остались от участия в ФКР?



- Только положительные! Мы посетили и круглые столы, и площадки приглашенных гостей – это были «Вконтакте», РДШ, «Навигатор детства». Наверное, самой интересной оказалась площадка Академии Минпросвещения, там, например, я узнала о их проекте – сайте «Опросникум». А как хорошо и доходчиво нам на форуме рассказали о «Сферуме»! Объяснили, как зарегистрироваться, как работать, какой функционал есть у этой площадки, для чего он предусмотрен. Ведь сейчас все онлайн-обучение идет через данную платформу, а я благодаря ФКР уже была заранее с ней знакома. Хочу подчеркнуть – участие в этом всероссийском форуме доступно педагогам из разных школ – и городских, и сельских, из любого уголка нашей страны. Я учитель сельской школы, у нас обучается около трехсот ребят, мы удалены от областного центра. Но, как выяснилось, все это не имеет значения, важна воля к победе, ваш профессионализм и компетенции, желание развиваться и совершенствоваться. Мероприятие подобного уровня важны для классных руководителей, они позволяют нам вместе смотреть в одном направлении и знать, что происходит сейчас в воспитательном процессе на уровне страны, видеть общий вектор. А ещё это возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами из разных городов и сёл. Такие мероприятия действительно позволяют чувствовать себя частью нашей большой страны.

Наша справка.

Всероссийский форум классных руководителей проводит Министерство просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Стратегическим партнёром ФКР является «Диалог Регионы».

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