Самые культурные студенты вновь вернулись в родные альма-матер

1 сентября начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко посетила праздничные линейки в Курганском областном музыкальном колледже имени

Д.Д. Шостаковича и в Курганском областном колледже культуры.

Руководитель ведомства поздравила обучающихся и педагогов с началом нового учебного года и выразила надежду, что воспитанники колледжей непременно найдут свое место в культуре нашего региона:

«Первого сентября открывается новый этап в вашей жизни. То , что вы выбрали эту профессию и становитесь частью уникального мира культуры и искусства - это уже большая победа! Я очень верю в то, что со временем каждый из вас обязательно найдет свое место в культуре нашего региона».

Директор музыкального колледжа Михаил Рычков на открытии праздничной линейки поделился фразой, которая может стать крылатой:

«Музыкальный колледж - это дом, где рождается музыка!».

В свою очередь, директор колледжа культуры Людмила Евлоева произнесла торжественные слова о традициях и о творческих династиях, которые выходят из стен колледжа культуры:

«Друзья! Я бесконечно рада приветствовать вас в нашем учебном заведении. О нашем колледже можно говорить бесконечно. Приятно, что дети и внуки наших выпускников становятся студентами нашего колледжа. Творческие династии появляются каждый год. Я хочу вам пожелать, чтобы понимание того насколько важна наша профессия у вас появилось как можно раньше».

Фото с официальной страницы управления культуры Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»

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