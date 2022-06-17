САМЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПИЦАМИ ДЛЯ НОВИЧКОВ

Наверное, каждый, кто брался за изучение вязания на спицах задавался вопросом - с чего начать этот тернистый путь и какое изделие связать на самом первом этапе изучения этого искусства. Ведь залезая в интернет мы видим очень красивые вязаные изделия, но каждое из них, скорее всего, создается достаточно трудно, если учесть навыки новичка.

Чтобы не испортить свой первый проект, пряжу и свое вдохновение, лучше заранее подумать о том, что именно вы будете вязать. Естественно, для начала нужно усвоить основы - лицевые и изнаночные петли, прибавки и убавки, замыкание вязания в круг, наборы петель, накиды и так далее.

К слову, самый простой способ это сделать - зайти на сайт Складчина и найти для себя курс по вязанию спицами, коих там сотни. Кроме того, сайт позволяет очень хорошо сэкономить на покупке курсов, поскольку все материалы на ресурсе пользователи приобретают совместно.

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Самые простые изделия для вязания спицами - что нужно знать новичку

Для своих первых изделий не стоит выбирать что-то сложное, это абсолютно очевидно. Это касается как формы изделия, так и узоров, которые вы будете применять в его создании. Не нужно “замахиваться” на сложные араны или невесомые ажуры - это совершенно ненужно, а неудача может запросто отбить желание творить дальше, а этого допустить никак нельзя.

Кроме того, не стоит выбирать в качестве первых проектов большие изделия. Чаще всего такие предполагают наличие опыта и усидчивости. На начальном этапе вам попросту может стать скучно и желание вязать, опять же, будет потеряно. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что первый проект должен быть максимально простым и несложным, а также не очень большим, чтобы не успеть наскучить начинающей вязальщице.

Шарф

Не смотря на то, что шарф - достаточно большое изделие, его вязание можно разнообразить. Например, вязать его разными цветами. Полоски можно чередовать, сочетая самые разные цвета и фантазируя в процессе. Кроме того, можно чередовать лицевые и изнаночные петли, как одну за другой, так и полосками. Также можно чередовать накиды и убавки - так можно связать самый простой ажур.

Шапка

Не смотря на то, что вязание шапки предусматривает убавки, они вяжутся по кругу и в одних и тех же местах. Кроме того, можно связать шапку вовсе без убавок - квадратным полотном. В таком случае, при носке на голове будут формироваться своеобразные “ушки”, что смотрится достаточно оригинально.

Аксессуары

Попробуйте связать прямоугольный чехол для телефона, кошелек для мелочи или квадратную прихватку! В этом вопросе также стоит довериться своей фантазии. Вы можете навязать множество разнообразных аксессуаров в подарок родным и друзьям. Это не только приятно, но и даст вам хорошую практику.

Учиться, используя курсы по вязанию - это эффективно и просто. Но не забывайте, что главное в творчестве - ваша фантазия и желание творить. Только вдохновленные мастера создают настоящие шедевры. Вяжите в удовольствие и тогда все обязательно получится!

Источник: сайт Складчина skladchina.biz