Санаторно-курортная отрасль в регионе обретает второе дыхание

Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале. Вадим Шумков вспомнил, как три года назад ему рассказывали про состояние региональной санаторно-курортной базы. Оно было крайне неудовлетворительным.

"Сейчас санаторий "Лесники" устойчиво развивается, реализуя все новые проекты. Курорт "Озеро Медвежье" провел масштабную модернизацию своих объектов - от пляжа до зданий корпусов. Сейчас ведётся ремонт номерного фонда. В следующем году завершаем. Рядом каждый год реализуется по несколько небольших бизнес-проектов в сфере рекреации и туризма. В этом году начинается модернизация санатория "Сосновая роща". Проект также рассчитан на 2-3 года.

Сделаем", - написал глава региона.