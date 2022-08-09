Санкции не повлияли на объемы строительства жилья в Курганской области

Непростая экономическая ситуация, связанная с западными санкциями, не повлияла на темпы строительства жилья в Курганской области. Об этом, выступая в прямом эфире, который провело зауральское правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте», рассказала директор областного департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Ирина Саблукова.

- В Курганской области нет ни одного дома, строительство которого было бы приостановлено в связи с западными санкциями. Мы давно работаем на отечественных строительных материалах. Наши застройщики активно сотрудничают с заводами – изготовителями стройматериалов, расположенными в УрФО. Поэтому санкции никак не повлияли ни на динамику ввода жилья, ни на его стоимость, - указала докладчица.

Подтверждением этому служит статистика. За последнее время объем ввода жилья вырос с 269 до 285 тысяч квадратных метров в год, а в следующем году областные власти ожидают, что будет построено уже 300 тысяч «квадратов».

Напомним, что 70% из общего объема занимает индивидуальное жилищное строительство. По мнению экспертов, на это серьезно повлияло решение правительства Курганской области субсидировать ИЖС из регионального бюджета (с подобной инициативой выступил губернатор Вадим Шумков). Жители Зауралья, которые захотели возвести собственный дом, безвозмездно получают до 700 тысяч рублей. В некоторых случаях эта сумма достигает почти половины стоимости дома.

Условия получения субсидии можно узнать в АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация».

Николай Волков.

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