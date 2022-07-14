«Санпатруль» оценил состояние курганских пляжей

«Санитарный патруль», в состав которого традиционно вошли корреспонденты нашего издания, сегодня, 15 июля, отправился в рейд. Группа проверяющих посетила Лодочную станцию, «Бабьи пески» и «Голубые озёра».

Вадим Шворов, начальник Службы спасения Курганской области, поделился с прессой результатами обследования водных объектов: «Основная задача – обследование на акватории мест отдыха людей, очищение воды от разных объектов. Работа проводится водолазами поисково-спасательной службы в группе из трёх человек. Они выезжают, погружаются, проводят работы. Как правило погружение происходит на глубину до двух метров, дальше уже люди не купаются, там идут заграждения». Вадим Шворов также обратился к населению с просьбой не загрязнять водоёмы.

На «Бабьих песках» с утра уже много отдыхающих. Кто-то купается, некоторые загорают. Однако вместе с ними там находятся и спасатели. Временно исполняющий обязанности начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана Игорь Пилюгин рассказал о соблюдении безопасности населения в местах купания. По его словам, у спасателей на вооружении всегда есть спасательный круг, спасательный конец Александрова, приспособления для искусственной вентиляции лёгких, аптечка.

Спасатели осуществляют дежурство с 9:00 до 20:00. Молодые, накачанные, с бронзовым загаром – при взгляде на них все сомнения о безопасности пропадают.

Также Игорь Пилюгин попросил людей соблюдать правила поведения на воде: «Купаться необходимо на санкционированных местах. Родителям нужно следить за детьми. Вот в прошлом году спасли маленького мальчика на «Голубых озёрах» - оказали необходимую помощь ещё до приезда скорой. Много нарушений - иногда в состоянии алкогольного опьянения совсем не соблюдают правила поведения на воде: заплывают за буйки, купаются в несанкционированных местах, ныряют с лягушатников, с дамбы и других высоких предметов. Мы проводим рейды, патрули, где вручаем памятки населению и беседуем с отдыхающими о том, что нельзя купаться в данных местах, потому что там дно не обследовано».

Анатолий Тарасенко, директор дирекции парков и скверов города Кургана, рассказал о соблюдении чистоты на суше. Каждое утро у сотрудников начинается с уборки прибрежной зоны. Также руководитель дирекции отметил увеличение длины пляжа: «В прошлом году «Бабьи пески» были почти в два раза меньше. Сейчас перед нами стоит задача содержать эту линию от забора до забора, чтобы людям было приятно пройти и отдохнуть. При необходимости стараемся расширить зону».

Одна из жительниц Кургана Светлана Кокорина поделилась своими впечатлениями о пляже: «Заходишь – и становится приятно, территория облагорожена. Мы с ребенком выбрали именно «Бабьи пески», потому что знаем: тут есть детская площадка. Можно и покупаться, и поиграть. Всё нравится».

Однако не нужно забывать и об ответственности за купание в несанкционированном месте. Об этом редакции рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Курганского инспекторского участка Центра ГИМС Государственного управления МЧС России по Курганской области Виктор Протовень.

«Проводится работа ежедневно при взаимодействии с общественными организациями, службами города по профилактике и пресечению каких-либо нарушений мер безопасности на водных объектах. За этот период был совместный выезд с Департаментом дорожного развития городского хозяйства, отделом надзорной практики. В ходе мероприятия были выявлены нарушения, сотрудники составили два протокола, а затем были вынесены два постановления по статье 24 Кодекса об административных правонарушениях за купание в несанкционированном месте. Детей же мы сопровождаем за пределы пляжа, если они одни, и объясняем, что купание в таком возрасте допускается только в присутствии взрослых».

Жители города Кургана остались довольны изменениями. «Пляж стал более привлекательным за счёт того, что появились комплексы турников, лежаки, детская площадка, хорошие кабинки для переодевания. Раньше были с оторванными листами железа и выглядели непрезентабельно. Пляж стал доступен для купания, отдыха на свежем воздухе. Я бы посоветовал это место и родным, и друзьям – здесь вполне комфортно», - прокомментировал изменения Игорь Бологов.

Конечно, жители уже привыкают к благоустроенным местам для отдыха, просят развиваться в том же направлении. Также высказали пожелания о появлении волейбольных площадок и крыш от дождей.

Много счастливых и довольных улыбок, дети плескаются в воде, а взрослые спокойно загорают. Благодаря работе служб находиться в местах для купания безопасно. Поэтому для полного комфорта нужно лишь начать относиться к ним с заботой, оставляя после себя место таким же, какое оно было изначально.

Анастасия Пережегина. Фото автора.