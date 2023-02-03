Сбербанк просит зауральцев внимательнее относиться к звонкам с незнакомых номеров

Сотрудники банка никогда не звонят с неизвестных номеров, начинающихся на 495, 910, 912. С таким заявлением выступил Станислав Зольников, управляющий Курганским отделением Сбербанка.

"Лучше не брать трубку. Если вы всё-таки ответили, помните: сотрудники банка никогда не будут у вас уточнять паспортные данные, серию и код карты, информацию из смс-сообщений, не будут просить устанавливать никаких приложений", - прокомментировал Станислав Зольников.

Единственный вариант работы Сбербанка с клиентами – это обслуживание непосредственно в офисе либо работа в дистанционном мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

Управляющий Курганским отделением Сбербанка Станислав Зольников рассказал, что для защиты клиентов сотрудники банка постоянно разрабатывают и улучшают сервисы и услуги. "Уже давно действует страховка «Сбереги финансы», с помощью которой можно вернуть украденную сумму, а в настоящий момент времени мы предлагаем воспользоваться новой функцией – это проверка переводов близкого. Это особенно удобно для тех, кого часто обманывают. Вы можете стать доверенным лицом для своего пожилого родителя и подтверждать перевод денег, прежде чем они отправятся со счёта".