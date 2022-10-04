Сборная курганских пенсионеров заняла 20 место в общекомандном первенстве Спартакиады России

Сборная пенсионеров Курганской области заняла 20 место в общекомандном первенстве среди 73 команд, и спортсмены не остались без медалей в личном зачете. 70-летний Геннадий Кожин из Каргаполья занял третье место в соревнованиях по плаванию среди мужчин старше 70 лет. Он проплыл 50 метров всего за 36,30 секунд!

В Тольятти на минувшей неделе определились победители VII Спартакиады пенсионеров России. В общекомандном первенстве золото Спартакиады завоевала команда пенсионеров Санкт-Петербурга. Серебро выиграли пенсионеры из Тюменской области, бронзу – представители Челябинской области.

Соревнования проходили с 26 по 29 сентября на спортивных объектах города Тольятти. 670 финалистов в составе команд из 73 регионов России боролись за медали в личном и командном первенстве в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. В рамках мероприятия также состоялась сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 9-11 ступеней.

Отметим, что Всероссийский турнир среди любителей спорта и здорового образа жизни старше 55 лет вернулся после 2-летнего перерыва, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Сельская правда. Каргаполье.

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