Сегодня день рождения курганского СОБРа

Сегодня, 8 октября, специальные отряды быстрого реагирования Росгвардии отмечают профессиональный праздник. С 1993 года курганский СОБР - одно из самых боевых подразделений в системе правоохранительных органов Зауралья.

Командование и личный состав отряда поздравил временно исполняющий обязанности начальника тероргана полковник полиции Николай Суханов.

«Спецназовцы несут службу по хране общественного порядка и безопасности, защите законных интересов граждан, оказывают силовую поддержку правоохранительным органам. Уверен, что и впредь сотрудники СОБР будут с честью и достоинством нести звание росгвардейцев», - говорится в приветственном адресе.

Специальному отряду быстрого реагирования «Мангуст» Управления Росгвардии по Курганской области - 29 лет. Первым возглавил подразделение подполковник милиции Евгений Викторович Родькин, который погиб в неравной схватке с боевиками в марте 1996 года в одном из населенных пунктов Северного Кавказа. Указом Президента РФ офицеру присвоено звание Героя России (посмертно).

В отряде также чтят память кавалеров орденов Мужества - майора милиции Владимира Звонарева, капитана милиции Сергея Достовалова, лейтенанта милиции Константина Максимова, которые удостоены этой награды (посмертно) за выполнение служебно-боевых задач на Северном Кавказе.