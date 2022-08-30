Сельхозпредприятия и фермеры Звериноголовского округа приступили к уборке хлебов

В сельхозпредприятиях и КФХ Звериноголовского округа приступили к уборочной кампании – одному из самых сложных периодов в работе растениеводов. Как продвигается уборочная пора в КФХ Константина Виноградова, мы узнали вместе с начальником УРСТ Иваном Баландиным.

В текущем году общая посевная площадь в хозяйстве составляет 1850 га, в том числе пшеницей сортов «Буран» и «Радуга» и ячменем занято 900 га, под подсолнечник и лен отведено 500 га, под парами - 450 га.

Работники КФХ вышли на уборочную коллективом в 16 человек, которые работают в хозяйстве не первый год. Эти люди накопили большой опыт, а самое главное, доверие и уважение главы хозяйства. В «битве за урожай» задействовано 2 комбайна «Палессе», Кировец, КАМАЗы, трактора, грузовые машины. В прошлом году Баландин приобрел и установил в своем хозяйстве стационарную зерносушилку, которая может просушить от 10 до 20 тонн в час, в зависимости от влажности зерна.

После уборки зерновых приступят к масличным. Подсолнечник – одна из самых распространенных культур. Сегодня на рынке можно увидеть множество новых гибридных сортов, которые отличаются друг от друга условиями выращивания и результатом. Чтобы определится с выбором, в этом году аграрием были заложены опытные участки с гибридами подсолнечника 16 сортов.

В текущем году глава КФХ открыл новую, светлую и просторную столовую для своих наемных работников. На пищеблоке - чистота и уют.

В хозяйстве Баландина смогли убрать около 20% урожая.

По мотивам публикации в газете "Звериноголовские вести".