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Сельхозпредприятия и фермеры Звериноголовского округа приступили к уборке хлебов

Главная задача аграриев - убрать и сохранить.

30 августа, 2022 - 10:30

В сельхозпредприятиях и КФХ Звериноголовского округа приступили к уборочной кампании – одному из самых сложных периодов в работе растениеводов. Как продвигается уборочная пора в КФХ Константина Виноградова, мы узнали вместе с начальником УРСТ Иваном Баландиным.

 В текущем году общая посевная площадь в хозяйстве составляет  1850 га,  в том числе пшеницей сортов «Буран» и «Радуга» и ячменем занято 900 га, под подсолнечник и лен  отведено 500 га, под парами - 450 га.

 Работники КФХ вышли на уборочную коллективом в 16 человек, которые работают в хозяйстве не первый год. Эти люди накопили большой опыт, а самое главное,  доверие и уважение главы хозяйства. В «битве за урожай» задействовано  2 комбайна «Палессе», Кировец, КАМАЗы, трактора, грузовые машины. В прошлом году Баландин приобрел и установил  в своем хозяйстве стационарную зерносушилку, которая может просушить от 10 до 20 тонн в час, в зависимости от влажности зерна.

После уборки зерновых приступят к масличным. Подсолнечник – одна из самых распространенных культур. Сегодня на рынке можно увидеть множество новых гибридных сортов, которые отличаются друг от друга условиями выращивания и результатом. Чтобы  определится с выбором, в этом году аграрием были заложены  опытные участки с гибридами подсолнечника 16 сортов.

В текущем году глава КФХ открыл новую, светлую и просторную столовую для своих наемных работников. На пищеблоке - чистота и уют.

В хозяйстве Баландина смогли убрать около 20% урожая.

По мотивам публикации в газете "Звериноголовские вести".

 

30 августа, 2022 - 10:30

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