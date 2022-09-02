Сельхозпредприятия Курганской области ставят новые рекорды по урожайности

Полным ходом в Каргапольском районе идёт уборка зерновых и зернобобовых культур, на сегодня их уже убрано 29,7% от общей уборочной площади. Средняя урожайность по району составляет 24,8 ц/га.

Наибольшую урожайность в целом показывают ООО «Агрокомплекс Каргапольский», ООО «Долговское», ООО «АгроИнвест». При этом в хозяйствах ООО «Агрокомплекс Каргапольский» и ООО «АПК Сельхозпродукт» убрано более 40% площадей.

На площади почти 3 тысячи га убран горох со средним урожаем 18 ц/га. На площади 350 га в ООО «Агрокомплекс Каргапольский» урожайность этой культуры составила 33 ц/га.

Каргапольские аграрии настроены на полный сбор урожая в короткие сроки, чтобы в темп работы не вмешалась погода.

А вот на предприятии ЗАО «Картофель» смогли приступить к активному сбору урожая.

Свеклу убрали около 70% от плана, урожайность - 60 тонн с гектара. Также аграрии начали сбор моркови и капусты. Продолжается уборка семенного картофеля сорта «Гала».

В департаменте АПК подтвердили, что на предприятии подходит к завершению уборка зерновых, обмолотили 1700 га, средняя урожайность 40 ц/га.

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