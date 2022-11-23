Сельхозпроизводители Зауралья могут получить новые субсидии

Курганских сельхозпроизводителей и индивидуальных производителей в сфере АПК приглашают к участию в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета на закупку сельскохозяйственных животных. Отбор проходит с 22 ноября по 2 декабря.

Директор департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев подчеркнул, что развитию животноводства в Курганской области оказывается комплексная поддержка: «За 2019 — 2022 годы хозяйствами Курганской области всех форм собственности приобретено как за счёт собственных средств, так и за счет средств господдержки более 4000 голов молодняка крупного и мелкого рогатого скота. Общий объем государственной поддержки составил более 100 млн рублей. Субсидии предоставляются в размере до 70 процентов от стоимости приобретаемого поголовья. Отмечу, что благодаря мерам господдержки, введённых в том числе по инициативе губернатора Вадима Шумкова, поголовье крупного рогатого скота мясного направления в регионе с 2019 года выросло в 1,6 раз».

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота в размере 70% от стоимости, мясного крупного рогатого скота, овец и коз – 50%. С господдержкой региона в 2022 году жителями приобретено более 370 голов скота.

Заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии принимаются в департаменте АПК. С требованиями, предъявляемыми к конкурсантам, можно познакомиться по ссылке.