Сельские дороги в Курганской области ремонтируют по национальному проекту

Курганская область активно использует все меры федеральной поддержки дорожной отрасли. Основной объем работ по приведению в нормативное состояние сельских дорог выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Курганская область считается аграрным регионом. Большую часть ее территории занимают сельскохозяйственные угодья и леса. Население преимущественно проживает в сельской местности, ведет личное подсобное хозяйство. Для развития села необходима вся сопутствующая инфраструктура, в том числе транспортная. Благодаря совместной работе федеральных и региональных дорожников за последние годы в регионе создана связывающая населенные пункты сеть дорог.

За период с 2019 по 2021 год с участием федерального бюджета приведено к нормативу 10 региональных объектов, в числе которых Курган – Звериноголовское, Курган – Куртамыш – Целинное, Шадринск – Ялуторовск, Курган – Половинное – Воскресенское – граница Казахстана, построена дорога к п.Теплый стан в Кургане. Благодаря выделению федеральной субсидии дорогой с твердым покрытием соединены населенные пункты Белозерского округа – Дианово и Новодостовалово, с выходом на региональные дороги.

В текущем году еще 163 км на шести региональных объектах будут приведены к нормативу с использованием федерального финансирования.

«Дорогам, проходящим по сельским территориям, уделяется особое внимание. Благополучие жителей села напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной сети. Школьный и пассажирский автобус, скорая помощь, пожарные, почта должны быть в любую погоду обеспечены проездом. Важно продолжать мероприятия по обеспечению связанности сельских территорий дорогами с безопасным покрытием. Это позволяет создавать условия для комфортного перемещения жителей и устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств», — отметила директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

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