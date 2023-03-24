Семейные фермы получат поддержку из областного бюджета

Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Вадим Шумков.

«Как обещали, поддержим фермера Дмитрия Литко из Притобольного округа, который решил заняться разведением КРС и уже приобрёл порядка 90 голов скота за пределами региона. Вчера коллеги подвели итоги конкурсного отбора по программе семейных ферм. Дмитрий получит из бюджета на приобретение ещё250 голов КРС и новой техники 29,7 млн. рублей. Даст новую жизнь разрушенному колхозу, а на собственные средства планирует построить новую модульную ферму», - отметил глава региона.



Также грант на приобретение 33-х голов крупного рогатого скота и техники получит фермерское хозяйство Юрия Ахметова из Щучанского округа.

Казначей Далматовского монастыря и глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Григорьев занимается пчеловодством, качает мёд и поставляет его на продажу. Фермер намерен закупить технику, холодильное оборудование и автомобиль-автолавку. На эти цели он получит грант в более чем 13,7 млн. рублей. На своём пчелином производстве он создаст рабочие места для двух человек.

Глава КФХ «Витафрут» Светлана Кузнецова на грант в сумме 19,4 млн. рублей возродит уникальный плодово-ягодный сад в Звериноголовском округе. Работа уже начата. В текущем году в хозяйстве будет создано 5 рабочих мест.



«В Курганской области сформирован уникальный комплекс более чем из 30 мер поддержки, дополняющих друг друга и способствующих развитию агропромышленного комплекса. Кроме того, мы не просто даём деньги, но и сопровождаем получателей на каждом этапе, помогая им в реализации проектов», - отметил директор департамента АПК Павел Кощеев.

Фото Николая Пушилина.