Семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать концерты

Семьям мобилизованных открыт бесплатный доступ в учреждения культуры

Об этом в ходе прямого эфира в официальной группе правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте» рассказала начальник управления культуры Наталья Гончаренко.

Празднование Дня народного единства будет насыщено культурными событиями. Это многочисленные концертные программы, спектакли, выставки, благотворительные акции. 3 и 4 ноября пройдёт Всероссийская «Ночь искусств» и наша региональная «Ночь народного искусства». Самый крупный концерт «Отчизны доблестным сынам посвящается» состоится 4 ноября в 12 часов в Курганской областной филармонии.

На все эти праздничные мероприятия приглашают родственников мобилизованных зауральцев. Билеты они могут получить в Курганском центре социальной помощи семье и детям по телефону горячей линии: 8-908-006-72-40, также по номеру 8 (3522) 23-11-98.

Поддержку в сфере культуры оказывают не только нашим землякам, но и жителям республик Донбасса. Так по инициативе главы региона Вадима Шумкова у нас проводится акция «Книги как объятья».

«Уже налажено сотрудничество с Донецкой и Луганской республиками, мы собираем и отправляем коллекции книг. Уже отправлены книги для центральной районной библиотеки поселка городского типа Новосветловка Краснодонского района Луганской Народной республики и для Донецкой республиканской библиотеки имени Кирова», - отметила Гончаренко.

Желающие подарить новые издания или передать прочитанные книги из домашней библиотеки могут принести их в универсальную научную библиотеку им. А.К. Югова. Там организован сбор литературы для жителей ДНР и ЛНР. Наибольшая заинтересованность в произведениях русской классики, современных российских авторов, энциклопедий для школьников и хрестоматий для внеклассного чтения.

Фото Николая Пушилина.

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