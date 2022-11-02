Семьи мобилизованных жителей Курганской области активно поддерживают

По поручению губернатора Вадима Шумкова органами социальной защиты населения совместно с органами местного самоуправления ведется работа по оказанию помощи родственникам мобилизованных земляков. Начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова рассказала, какие виды помощи наиболее востребованы у родных военнослужащих:

«Накануне зимы очень много пожеланий идет по ремонту систем жизнеобеспечения: крыш, электропроводки, водопровода, отопительных систем. На сегодня это самое важное и самое главное. В преддверии холодов обращаются за помощью в покупке зимней одежды детям. Более 105 семей получили такую помощь, мы закупили детские костюмчики, комбинезоны, зимнюю обувь .Обращаем внимание на то, что называют организационными вопросами, например, изменение графика работы супруги, чтобы удобно забирать ребенка из детского сада. Не отказывают и в помощи по снижению платы за дополнительное образование для детей мобилизованных, муниципальные учреждения оказывают эту услугу бесплатно. Даже частные организации идут на то, чтобы снизить плату или отказаться от нее».

Глава ведомства добавила, что часто поступают обращения по поводу помощи пожилым родителям.

«Собираем заявки на приобретение лекарств, помогаем в их приобретении, записываем на прием к узкому специалисту. Решаем эти вопросы оперативно. На неотложные нужды выдается единовременная материальная помощь. Ее размер определяется комиссией и зависит от потребности», - подчеркнула Елена Ситникова.

Начальник главного управления социальной защиты населения еще раз напомнила, что по вопросам помощи родным мобилизованных граждан необходимо обращаться по месту жительства в любое отделение социальной защиты населения, либо в администрацию муниципального округа или города.

Телефоны горячих линий:

8(3522)23-11-90 (круглосуточно); 8(908)006-72-40 (круглосуточно); 8(3522)44-74-33 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00); 8(3522) 44-17-70 (главное управление социальной защиты населения Курганской области).