Семьи Шадринска отправились за «туристским» солнцем

Семейный пеший туристский поход «Вслед за солнцем» собрал в сентябрьский день семьи города Шадринска. Более 200 участников провели весело и активно время на свежем воздухе, пообщались и получили массу положительных эмоций, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.

Социальный проект «Вслед за Солнцем» – победитель регионального конкурсного отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета Курганской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Проект направлен на сплочение семей, установление взаимопонимания и сотрудничества между родителями и детьми, коррекцию детско-родительских отношений, ориентирует семьи на здоровый, активный образ жизни. В рамках похода участников ожидали игры, мастер-классы, экскурсии, квесты и полевая кухня.

В реализации проекта принимают активное участие партнёрские организации. Волонтёрский центр ШГПУ организовал квест для детей «В гостях у бобрят» и экскурсионную программу «Славься, город мой родной». Волонтёры-фотографы оставили на память участниками множество ярких и позитивных снимков. Клуб активного отдыха «Партизан» провели серию игр в арчеритаг, лазертаг, завлекли и родителей, и детей в весёлые старты.

Фото с сайта Молодёжного портала PROSPEKT45.

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