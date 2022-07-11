Семья Нургалиевых поставляет экологически чистое мясо курганцам

Семья Нургалиных в деревне Храмово Каргапольского района животноводством занимается издавна и по велению души. Природные корни. Отец семейства и его сын Булат – те, кто сейчас ведут многочисленное хозяйство. Сначала держали лошадей, шесть лет тому назад занялись овцеводством. В 2019 году получили грант правительства области на развитие своего сельхозпроизводства.

«Когда выиграли грант купили элитную эдильбаевскую породу - 250 маток, увеличили поголовье, - рассказывает предприниматель Булат Нургалин. - Мы думали, что всё тогда знаем, но пришлось доучиться. Сейчас у нас идёт покос. За овцами особо тратить время не надо. У нас их пасут алабаи (порода собак), отара овец ходит внутри автопастуха (электрическое ограждение участка), всё автоматизировано».

На данный момент поголовье составляет 360 маток , 140 ярочек и ягнята. Булат, как руководитель всего хозяйства умеет вести его рачительно, а своими знаниями и опытом готов делиться с теми, кто, казалось бы, мог считаться конкурентом.

«Бывает, что желающие начать дело, берут у меня на развитие, допустим, двадцать голов. Они растут на огороженном участке. Им нужна только вода и поле. Они сами там пасутся. Владельцев я добавляю в наш чат и консультирую, ведь они только начинают это, у них есть желание поучаствовать в развитии сельхозхозяйства, - делится Булат своим подходом к работе. - У нас есть заинтересованность в том, чтобы не только мы, но и наши соседи развивались. Мы обмениваемся в чате информацией. Я их консультирую, рассказываем друг другу, что и как по нашему общему делу разведения стада. А что касается, сбыта, то с этим точно нет проблем».

Продукция хозяйства Нургалиных востребована в регионе, ведь это экологически чистое мясо. Курдючная порода. А что касается шерсти с овец:

«Нам повезло, что у нас в Каргапольском районе есть пимокатный цех. Мы им шерсть сдаём. Денег не берём, но в валенках все родственники и знакомые ходят», - с улыбкой говорит фермер.

Нургалины занимаются не только выращиванием поголовья овец, но и их селекцией. Недавно фермеры добавили в стадо гиссарских племенных баранов. Это самая крупная в мире порода среди всех культурных пород овец. В этом году здесь ждут особое потомство от своих подопечных. Булат и его отец надеются, что результат может превзойти все их ожидания. Хотя по опыту знают, что с легкостью в их деле, как правило, ничего добиться не получится.

«Не бывает такого, чтобы вы только начали заниматься и вам тут сразу всё хорошо. Нужно будет готовиться к трудностям, - предупреждает Булат, желающих начать своё сельхозпроизводство. - Даже может быть вам в первые годы гранты никто не даст. А может быть сразу дадут. Что касается гранта, то по документам ничего сложного нет. Желательно, что бы вы этим делом уже занимались, понимали не только теорию, но и практику. У нас всё это было, и администрация посчитала, что мы достойны получить поддержку. Мы купили на эти средства овец, трактор. На пике сейчас можем держать до тысячи овец. Это был начальный этап. Сейчас мы планируем подать на семейный грант, насколько я знаю до двадцати миллионов».

Если удастся получить такую поддержку, Нургалины планируют направить её на то, чтобы расширить поголовье своей экофермы, и, кроме того приобрести оборудование для переработки мяса. Булат считает, что для этого у них есть неплохие шансы.

Константин Сапунов. Фото Дмитрий Звонко.