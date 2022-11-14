Семья предпринимателя из Мокроусово передала деньги на закупку медикаментов для мобилизованных

Индивидуальный предприниматель из села Мокроусово от себя и своей семьи передал денежные средства для приобретения медикаментов, чтобы отправить их мобилизованным землякам. Сейчас погода холодная и в полевых условиях, просто необходимы средства от боли в горле, насморка и кашля.

Сотрудники газеты «Восход» закупили медикаменты и сформировали каждому земляку, проходящему воинскую службу по мобилизации, индивидуальную аптечку. Посылка будет адресно передана в воскресенье к месту службы мокроусовцев. Помимо лекарств в посылке к нашим воинам отправится мёд, от местного пчеловода.

Жители Мокроусовского муниципального округа с большим желанием оказывают посильную поддержку защитникам Родины. Сами военнослужащие отмечают, что им на самом деле приятно такое внимание со стороны земляков.

Ранее «Новый мир» сообщал, что администрация Мокроусовского округа заранее подготовила посылки для мобилизованных, которые проходят службу в воинской части в Елани. Чтобы поддержать, обогреть наших солдат, каждому закупили специальные сапоги, термобелье, носки, стельки, шапки, фонарики. Наборы дополнили средствами личной гигиены, консервами, сладостями.

Подготовила Людмила Глухих. Газета "Восход".