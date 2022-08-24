Семья врачей Центра Илизарова признана лучшей трудовой династией региона

Семья Дьячковых победила в областном конкурсе на гранты губернатора Курганской области, как лучшая трудовая династия Зауралья. Их общий трудовой медицинский стаж превышает 110 лет.

Династию Дьячковых в Центре Илизарова представляют четыре выдающихся личности, добившихся значительных успехов каждый в своем направлении.

Александр Николаевич Дьячков - профессор, д.м.н., ученый секретарь объединенного Диссертационного совета по специальностям «Травматология и ортопедия» и «Патологическая анатомия».

Является автором и соавтором более 250 печатных работ, 25 изобретений и полезных моделей. Его путь в профессии врача начался с окончания Омского мединститута, затем была неотложная хирургия и далее работа более 40 лет в Центре Илизарова. Александр Дьячков изучал преимущества метода чрескостного остеосинтеза в замещении дефектов мышц и костей конечностей, а также в краниохирургии (при операциях на плоских костях черепа). Свои научные исследования Александр Николаевич успешно совмещает с наставничеством. Под его руководством защитились 8 ученых. За высокие показатели в научной и производственной деятельности Александр Дьячков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заведующая лабораторией рентгеновских и ультразвуковых методов диагностики Галина Дьячкова профессор, д.м.н., член-корреспондент РАЕ начинала карьеру в Центре Илизарова как младший научный сотрудник. Она принимала активное участие в проведении Международных симпозиумов, курсов. Возглавляла Совет молодых ученых, входила в состав ученого и диссертационного советов. Под ее руководством защитились 17 учеников. Сама же Галина Викторовна – автор более 350 научных работ и 18 изобретений.

Впервые в России ею были проведены комплексные исследования мягких тканей при удлинении конечностей по Илизарову. Некоторые из них выполнены на уровне мировой новизны, в подтверждение четыре авторских свидетельства и 14 патентов на изобретения. Галиной Викторовной разработано новое направление в рентгенологии - рентгеноконтрастное исследование мягких тканей. За колоссальный вклад в развитие медицинской науки Галина Дьячкова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По стопам родителей пошел их сын Константин Александрович Дьячков, доктор медицинских наук заведующий рентгеновским отделением Центра Илизарова.

«Не выделить один фактор, должно сложиться многое, чтобы возникла трудовая династия: это и отношение главы семьи к своей работе, к воспитанию своих детей, так и восприятие детьми и следующими поколениями тех идей, которые были у родителей, тех желаний, того призвания, которое у них было. Многое зависит и от окружающей обстановки в школе и в высшем учебном заведении. Мы с ранних лет впитывали информацию о Центре Илизарова, о достижениях родителей, были лично знакомы с Гавриилом Абрамовичем. На самом деле, вопрос о выборе другой профессии стоял – я до 11 класса учился в физико-математическом классе, а перед выпуском решил, что нет, надо идти в медицину»

Новаторские научные работы Константина Дьячкова были представлены на международных симпозиумах по рентгенологии во многих странах. В течение 10 лет он занимался разработкой комплексной темы по изучению дистракционного регенерата с применением современных методов лучевой диагностики. Сейчас Константин Александрович работает над совершенствованием рентгенологических методов исследования.

Профессия врача нашла продолжение в талантливом внуке Галины Викторовны и Александра Николаевича – Илье Сутягине.

Выпускник Тюменского медицинского университета, Илья Вячеславович успешно прошел этап ординатуры на базе Центра Илизарова, затем поступил в аспирантуру Центра. С 2021 года Илья Сутягин возглавляет Общество молодых ученых.

Направления научной и клинической работы молодого врача - лечение пациентов с переломами костей конечностей и их последствий методом чрескостного, интрамедуллярного и накостного остеосинтеза, а также разрывов экстрасиновиальных сухожилий, в том числе с применением авторских методик. Является соавтором 15 научных статей, 5 патентов на изобретения, 6 рационализаторских предложений.

Аспирант Центра Илизарова Илья Сутягин в 2021 году стал стипендиатом Президента Российской Федерации. В 2022 году младший представитель трудовой династии прошел стажировку в главном Военном Клиническом Госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, получив бесценный опыт лечения боевой травмы и ее последствий.

По информации пресс-службы Центра Илизарова.