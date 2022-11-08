Семьям мобилизованных шадринцев помогают с продуктами

Семьям мобилизованных шадринцев привозят продуктовые наборы. Большие коробки и пакеты с тем, что всегда пригодится на кухне, развозят заместитель главы города Шадринска по социальным вопросам Наталья Бякова и специалисты Центра социального обслуживания населения.

«Дорогие жены, родители и дети наших земляков, призванных на защиту Родины, запомните, что вы не одни. Пока родные мужчины выполняют священный воинский долг, мы продолжаем о вас заботиться, помогать и поддерживать. Обращайтесь к закрепленным за вами специалистам, на горячие линии главного управления социальной защиты населения, которое для вас работают круглосуточно. Ни одно обращение не останется без внимания», - подчеркнула заместитель губернатора Оксана Куташи.

Напомним, адресную помощь семьям мобилизованных оказывают по поручению губернатора Вадима Шумкова. Помимо этого, по инициативе главы региона мобилизованные до конца недели получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.Гражданам не нужно подавать документы. Главное управление социальной защиты населения самостоятельно уточнит необходимую для начисления выплат информацию, уточнили в пресс-службе администрации города.

Телефоны «горячих линий»: 8 (35253) 6-26-61– Управление социальной защиты, 8 (35253) 3-23-19, 3-29-26 – Центр социального обслуживания.

Заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Бякова – 8 (35253) 6-23-12.

Центр психологической помощи окажет поддержку с 8:00 до 15:00, запись по телефону 8(35253)6-23-46.

Юридическая клиника ШГПУ осуществляет приём граждан каждый понедельник с 15:00 до 16:00. Телефон для справок 8-922-672-14-01.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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