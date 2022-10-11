Семьям мобилизованных в Курганской области помогают решать бытовые проблемы

По личному поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова органы соцзащиты и местного самоуправления Курганской области стали оказывать помощь и поддержку семьям мобилизованных в армию жителей региона.

Житель города Шадринска, например, не смог завершить ремонт системы отопления в своем доме, когда был призван на СВО. Его семье помогли установить радиатор, теперь мама и двое детей могут зимовать в тепле.

В одном из детских садов Шадринска скорректировали график работы группы, чтобы маме малыша, папа которого призван на защиту Родины, было удобнее его забирать. Она работает в одном из медучреждений города, и раньше, когда ей приходилось задерживаться, ребенка из дошкольного учреждения забирал муж. Однако пока мама помогает жителям города восстанавливать здоровье, малыш находится под присмотром воспитателей.

Шадринская администрация даже приняла решение организовать в садиках, школах и учреждениях дополнительного образования бесплатные дополнительные занятия для детей мобилизованных. Детям сейчас будут оказывать помощь в учебе. В администрации города утверждают, что работа по оказанию помощи семьям мобилизованных осуществляется вместе с волонтерским штабом «МЫВМЕСТЕ».

В пресс-службе губернатора сообщили, что Вадим Шумков поручил всем службам своевременно отрабатывать проблемные вопросы, связанные с бытом, имуществом, финансовым обеспечением и медицинской помощью членам семей мобилизованных граждан.

Фото Николая Пушилина.

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