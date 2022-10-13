Семьям мобилизованных зауральцев объяснят, как оформить кредитные каникулы

В Курганской области для семей мобилизованных подготовлены памятки по оформлению кредитных каникул, в планах организовать для тех, у кого остались вопросы, встречи с представителями банков. Такую информацию озвучила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

- У многих граждан возникают вопросы, как быть с кредитами, с ипотекой. Главное управление социальной защиты отрабатывают и эти вопросы. Памятки разработаны, мы их раздаем, планируем провести с представителями банков встречу для оказания консультационной помощи,- пояснила замгубернатора.

Лариса Кокорина рассказала, за какой помощью чаще всего обращаются жители области, чьи мужья и сыновья призваны на защиту Родины:

- Были собраны заявки от мобилизованных, встретились с членами их семей, уточнили, какая нужна помощь и что необходимо решить в первую очередь. Все задачи мы разделили на три группы. Это организационные вопросы, которые не требуют финансовых, ресурсов. Следующий блок - вопросы по оказанию материальной помощи. И имущественные вопросы - проведение ремонтов, газификация, подвоз дров. Главным управлением социальной защиты населения все вопросы приняты в работу, и уже помощь нашим гражданам оказываем.

В регионе уже сформированы продуктовые наборы, их доставляют нуждающимся в поддержке семьям с детьми, в первую очередь многодетным. Как уточнили в пресс-службе губернатора, сейчас рассматриваются вопросы по оказанию единовременной материальной помощи.