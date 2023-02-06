Сенатор Елена Перминова: «С праздником, дорогие зауральцы!»

В каждый приезд в Курганскую область, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Елена Перминова видит, какие колоссальные в ней происходят изменения. Об этом сенатор заявила «Новому миру» сегодня, 6 февраля, после торжественного собрания, посвященного 80-летию образования региона.

- Сегодня я нахожусь под сильнейшим впечатлением! Наша родная и любимая Курганская область отмечает свой юбилей – 80 лет. Я очень горжусь тем, что имею причастность к такому замечательному региону! – призналась собеседница нашего издания.

По словам Елены Перминовой, за истекшие 80 лет Курганская область прошла множество испытаний. Но они не сломили зауральцев – напротив, научили двигаться к поставленной цели, несмотря ни на что.

- Все наши свершения достигались таким трудом, что я низко кланяюсь своим землякам, которые своим ежедневным трудом делают нашу область краше. В каждый приезд в Курганскую область, я вижу, какие колоссальные в ней происходят изменения, как меняется облик наших городов и сел, как преображается наш областной центр. Поверьте, я знаю, каким нелегким трудом это все достигается, - указала сенатор.

Елена Перминова еще раз поблагодарила земляков за их самоотверженный труд и от всей души пожелаоа им здоровья, счастья, дальнейших успехов и благополучия:

- С праздником, дорогие зауральцы!

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина, Медиахолдинг «Новый мир».