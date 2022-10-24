Сенатор РФ Елена Перминова обсудила с курганской молодежью ситуацию в стране

Встреча члена Совета Федерации Елены Перминовой со студентами первого и второго курса Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы прошла в стенах курганской библиотеки имени. Л. Куликова.

Накануне мероприятия Елена Перминова рассказала о целях встречи:

«Мне хотелось встретиться с нашей молодежью, студентами, узнать их настроения, как они относятся к происходящему в стране, что их беспокоит, что их интересует. Я отвечу на все их вопросы и хочу, чтобы мы поняли друг друга. Их проблемные вопросы я постараюсь решить, мы останемся с ребятами на связи. Сейчас вопросы, связанные с проведением специальной военной операции волнуют большинство нашего населения, они также будут затронуты. Хотелось бы, чтобы у нас было правильное понимание происходящего, не было панических настроений в обществе, особенно среди молодежи. Ведь это самые прогрессивные люди, это наше будущее. А студенты РАНХиГС — это те люди, которые затем придут в государственные, муниципальные службы».

Студенты также подготовились к серьезному разговору:

«Мы черпаем информацию из официальных источников. Моя конкретная позиция: «Я един со своим народом, а народ един со мной». У меня это от родителей, они — госслужащие. Мы со своими однокурсниками и друзьями современную ситуацию обсуждаем и поддерживаем наше правительство», - поделился студент 1-го курса специальности «Юриспунденция» Курганского филиала РАНХиГС Алексей Чернявский.

На встречу пришли и преподаватели академии, которые также детально отслеживают ситуацию в стране и в мире.

«Мы президентская академия, безусловно, мы поддерживаем политику государства. У нас есть предмет «Конституционное право», наши дети готовятся к работе в администрации и правительстве. Мы готовим ребят к работе во всех сферах, принимаем участие в самых различных мероприятиях и учим ребят уже самих правильно ориентировать других. Наши преподаватели ежедневно следят за новостями, чтобы быть в ногу со временем, вовремя исправить у ребят недостоверную информацию, если такая оказалась», - рассказала ведущий специалист отдела организации качества учебного процесса Курганского филиала РАНХиГС Ольга Радионова.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.