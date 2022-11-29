«Серебряные» волонтёры Курганской области помогают участникам СВО

Волонтёры шадринского геронтологического центра «Спутник» участвуют во Всероссийской акции «Бабушкина забота». Для участников СВО они вяжут тёплые вещи и собирают всё необходимое для гуманитарной помощи. Свою акцию бабушки назвали «Посылка бойцу», сообщает пресс-служба губернатора.

«Вязаные носки и шарфы обязательно будут согревать тело и душу наших солдат. Пусть наша забота о защитниках Родины даст им уверенность в победе и боевой настрой. Ведь наши земляки, как никогда, нуждаются в поддержке и, кто, если не мы, позаботится о них», – рассуждают участницы благотворительной акции.

В центре рассказали, что бабушки собрали уже две посылки. Первую отправили в сентябре с вязаными носочками, варежками и шарфами для детей Донбасса, а вторую в конце ноября для военнослужащих.

«В акции «Бабушкина забота» постояльцы нашего геронтологического центра участвуют уже третий год. До начала СВО, бабушки вязали носки и варежки для ребятишек из детского дома и дома малютки, а теперь вяжут для бойцов. Они очень переживают за них и действительно вкладывают всю душу в каждую вещь. К сожалению, болезни и возраст сказываются на темпах работы, но наши бабушки не сдаются и намерены и дальше обеспечивать ребят теплыми вещами», - поделилась заведующая реабилитационным отделением шадринского геронтологического центра «Спутник» Светлана Колесникова.

Так называемое производство налажено: пряжу поставляют участники молодежного волонтерского движения из образовательных организаций Шадринска – школы №8, Шадринского государственного педагогического университета, станции юных техников «РИТМ», а «серебряные» активистки «Спутника» вяжут тёплые вещи для защитников Родины. Новую партию рукодельницы планируют отправить к Новому году.

Фото ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»

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