Сергей Бочаров школьникам: «Налегайте на математику, физику, химию и приходите на Курганмашзавод»

«На заводе так много профессий, что среди них почти каждый из вас сможет выбрать для себя подходящую. А с машиностроительной специальностью сегодня не пропадешь. Промышленность в нашей стране активно развивается, и специалисты нарасхват. Налегайте на математику, физику, химию и приходите на Курганмашзавод. Тут не только найдете интересную работу, но и будете хорошо зарабатывать», - обратился к ребятам председатель Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, директор по развитию гражданской продукции ПАО «Курганмашзавод» Сергей Бочаров.

В течение недели на самом большом предприятии в рамках профориентационной акции побывали ученики городских школ, ребята из районных центров региона – Мишкино, Лебяжья, Звериноголовского. Предприятие посетили и студенты политехнического института КГУ и Курганского промышленного техникума.

В маршрут обзорной экскурсии организаторы акции включили музей Трудовой славы предприятия, которому в этом году исполняется 45 лет. Ребятам показали, как работают механосборочный завод и завод сварных конструкций, сборочно-сдаточное производство. Сварочные посты, работающие станки и обрабатывающие центры, ряды сверкающих после механической обработки деталей, - все было в новинку для юных экскурсантов. Впечатлил масштаб заводских корпусов высотой с шестиэтажный дом с длинными километровыми дорогами-пролетами и продукция для Российской армии – боевые машины пехоты – которые вот они рядом, руку протяни.

Заводчане донесли до ребят главное: за всем этим живым производством стоит огромный коллектив, состоящий из конструкторов, технологов, токарей, сварщиков, шлифовщиков, операторов станков с ПУ и многих-многих других.

Информация и фото предоставлены пресс-службой ПАО «Курганмашзавод».

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