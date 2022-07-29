Сергей Кириенко: «Российскую молодежь волнует вопрос экологии»

«Вопрос охраны окружающей среды является одним из самых приоритетных по социологическим исследованиям. 66% опрошенных поколения Z волнует вопрос экологии», - заявил первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Правительство РФ проводит системную работу по популяризации экологических проблем среди населения. По мнению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, необходимо продолжать развивать это направление.

«Сейчас прорабатываем платформу «Знай Наших»: нам важно отработать отечественные технологии и не зависеть больше от геополитической ситуации, обеспечить все начатые инициативы», — отметила она.

Еще одним примером комплексной работы российского правительства в сфере экологии является форум «Экосистема». Первый этап молодежного форума прошел в Вологодской области. Следующий - под названием «Экосистема. Заповедный край» стартует 29 сентября в Камчатском крае. У зауральцев остается меньше суток, чтобы успеть подать заявку на сайте.

Ожидается, что в 2022 году его участниками станут более восьми тысяч россиян. Это активисты экологических движений, участники школьных «зеленых» отрядов, молодые ученые и блогеры. Они обменяются практиками в области охраны окружающей среды, обсудят вопросы повышения экологической грамотности и культуры среди молодежи.

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Фото Николая Пушилина.