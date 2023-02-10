Сергей Лисовский предложил выплачивать субсидии на корма для животноводства

Депутат Госдумы Сергей Лисовский принял участие в XXI ежегодном съезде Молочного союза России, проходящего в рамках международной выставки «Продэкспо-2023» в Москве.

«Мы знаем, насколько серьезно у нас обстоит проблема со стоимостью кормов, а это существенная часть себестоимости готового молочного продукта. Когда вводились экспортные пошлины, то объяснялось, что это поможет снизить стоимость кормов для производителей молочной отрасли, что животноводам будут давать компенсации на корма. Сначала, действительно, часть компенсировали, а потом стали это делать очень скромно и не системно», - рассказал Сергей Лисовский, выступая на форуме.

Парламентарий отметил, что из-за высокой стоимости кормов, многие животноводы вынуждены сокращать число поголовья, что вызывает другую серьезную проблему – пожары.

«Раньше у нас скот был и в личных подсобных хозяйствах, и в колхозах. Весь сухостой съедался, а сейчас у нас неубранная сухая трава, которая, не дай бог, полыхнет. Такая ситуация во многих регионах», - отметил Лисовский.

Депутат предложил Госдуме, Совету Федерации и Правительству проработать вопрос о постоянной субсидии на корма для животноводства в молочной отрасли. Как мы уже сообщали, в форуме «Продэкспо» в столице участвуют предприятия перерабатывающей отрасли из Курганской области. Они занимаются восстановлением утраченных в период пандемии экспортных связей. Проведены переговоры с представителями Тюменской и Челябинской областей, Казахстана и Китая.