Сергей Лисовский призвал равняться на Иран в вопросах импортозамещения

«К сожалению, вместо того, чтобы подготовиться к санкциям, купить заводы и обеспечивать себя теми же станками, чтобы делать оборудование, мы этого не сделали. Как сделал в своё время Сталин, как делал Китай, как делали другие развивающиеся страны, они брали и копировали, часть оборудования всегда можно каким-то путём в страну завезти, даже под санкциями», - заявил Сергей Лисовский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он привел в пример молочную отрасль Ирана, где всё оборудование собственного производства и работает, не хуже западного.

«Они хотят его нам экспортировать, выходят постоянно, чтобы мы у них покупали молочную переработку», – отметил Лисовский.