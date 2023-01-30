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Сергей Лисовский призвал равняться на Иран в вопросах импортозамещения

Страна «копировала» иностранное оборудование, и сейчас имеет собственные заводы

27 января, 2023 - 10:35

«К сожалению, вместо того, чтобы подготовиться к санкциям, купить заводы и обеспечивать себя теми же станками, чтобы делать оборудование, мы этого не сделали. Как сделал в своё время Сталин, как делал Китай, как делали другие развивающиеся страны, они брали и копировали, часть оборудования всегда можно каким-то путём в страну завезти, даже под санкциями», - заявил Сергей Лисовский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он привел в пример молочную отрасль Ирана, где всё оборудование собственного производства и работает, не хуже западного.

«Они хотят его нам экспортировать, выходят постоянно, чтобы мы у них покупали молочную переработку», – отметил Лисовский.

 

27 января, 2023 - 10:35

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