Сергей Лисовский рассказал, как складывается ситуация в аграрном секторе

В Курганской области завершена посевная кампания, погода пока благоволит крестьянам в их нелёгком труде. А они, с ужасом вспоминая прошлогоднюю засуху, ждут милостей от природы и от государства. Сергей Лисовский, депутат Госдумы от Курганской области, рассказал, как складывается ситуация в аграрном секторе.

Посеешь втридорога, пожнёшь по дешёвке?

Посевная кампания на территории Курганской области завершена. По оперативным данным, площадь ярового сева на полях региона составила 1 миллион 299 тысяч гектаров (увеличение на 56 тысяч гектаров к уровню 2021 года). В том числе зерновыми и зернобобовыми культурами по итогам весенне-­летней посевной кампании засеяно 974 тысячи гектаров, масличными культурами – 249 тысяч гектаров, картофеля посажено 11,9 тысячи гектаров, овощей – 2,7 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь ярового сева отмечается в Целинном округе – 116 тыс. гектаров. Также перевыполнили планы ярового сева Катайский район – 105% (увеличение на 7,3 тыс. га), Лебяжьевский округ – 104% (2,7 тыс. га), Щучанский округ – 104% (2,4 тыс. га) и Сафакулевский округ – 104% (1,3 тыс. га).

– В целом по России всё тоже неплохо, – отметил Лисовский. – Пшеницы, ячменя, подсолнечника, сои посеяли чуть больше, чем в прошлом году, уменьшили объёмы по льну и кукурузе. Хотя я думаю, что тенденция будет к сокращению производства зерновых по той причине, что главный стимул развития этого направления – цена, а она совсем крестьян не радует. Цена растет на удобрения, на комплектующие, а на зерно – нет, крестьянам не разрешают повышать цены даже на 5%. Цена «отсечки» по пшенице (нижняя ценовая граница, дешевле которой продавать не имеют права) – это 200 долларов. Мы просили, чтобы цену установили хотя бы 250, но Минсельхоз заявил, что у сельчан и без того большая прибыль, привели расчёты. При этом обсчитаны были хозяйства в Краснодарском, Ставропольском краях и в Ростовской области, где традиционно эффективное сельское хозяйство просто за счёт климатических условий. Считаю, что у финансово­-экономических ведомств серьёзно завышена оценка эффективности деятельности наших сельхозпроизводителей. К тому же существенное подорожание материально-­технических ресурсов приводит к значительному росту себестоимости производства. А это значит, что уже в ближайший год, если отношение не изменится, крестьяне начнут работать себе в убыток.

Слова Сергея Лисовского подтвердил и Марат Исламов, глава агрохолдинга «Кургансемена», заявив, что себестоимость зерна у них в хозяйстве около 10 400 руб­лей за тонну. И ситуация складывается так, что они вынуждены продавать его по минимальной цене «отсечки», едва ли не дешевле себестоимости.

Депутат /Госдумы обратился ко всем сельхозтоваропроизводителям Курганской области: попросил произвести расчёты себестоимости продукции и поделиться с ним выводами с тем, чтобы он мог предъявить цифры в Минсельхоз.

Агрострахование: бессмысленно и беспощадно

Раскритиковал Лисовский и систему агрострахования, заявив, что реальной помощи она крестьянам не даёт, а лишь поддерживает страховщиков.

– Судя по статистике, страховщики получают в два с половиной раза денег больше, чем отдают: в прошлом году отдали 3 млрд рублей, а получили около девяти. Однако обойтись без страхования никак нельзя – иначе в случае потерь не получить компенсации.

На прошлой неделе Сергей Лисовский вместе с заместителем губернатора Владимиром Архиповым встречались с замминистра Минсельхоза Андреем Разиным. Сенатор очень рассчитывает на положительный итог этой встречи.

– Мы говорили о том, что при расчёте сельскохозяйственных субсидий необходимо ввести для Курганской области повышающий коэффициент, как для дальневосточных регионов, – сообщил Лисовский. – При существующих нормах нам достаётся крайне мало. Понимание есть, будем надеяться на решение в нашу пользу.

Сергей Лисовский возмущён позицией нашего соседа – Казахстана – в части транспортировки зерна. Налицо элементарная спекуляция. Пользуясь сложностями с логистикой, Казахстан закупает наше зерно по минимальным внутренним расценкам и затем перепродаёт азиатским странам по повышенной цене.

Упаковка для коровки

Что касается маркировки молочной продукции, то отменить её никак нельзя, даже принимая во внимание трудности пандемийных лет и экономический ущерб. «У нас практически не осталось контрольных функций, – сказал Лисовский, – и маркировка – единственный способ контролировать качество. Для КФХ продлена отсрочка по маркировке до 1 декабря 2023 года».

Парламентарий посоветовал курганским коллегам обращаться в Минпромторг за субсидией на возмещение затрат на оборудование для маркировки, есть возможность получить льготные кредиты под 1%. Также это ведомство может помочь и с упаковкой для «молочки»: известно, что в связи с санкциями это представляет огромную проблему, не хватает картона, красок, цены резко выросли. При Минпромторге работает оператор, который решает этот вопрос. А вообще, выход в создании собственных упаковочных производств, считает Сергей Федорович.

– Не так давно были в Иране, а эта страна под санкциями уже 35 лет, – поделился он. – Они просто скопировали линии тетрапака и прекрасно себя чувствуют. То же самое – по комплектующим для техники, нужно искать производства, которые смогли бы выполнять заказы сельхозпроизводителей.

Делать деньги из навоза

Депутат Госдумы также рассказал, что в парламенте сейчас проходят обсуждение два законопроекта: о побочных продуктах животноводства и о вторичных материальных ресурсах. Проще говоря, это тема сельхозотходов – навоза и помета.

– Законы идут сложно, поскольку нам нужно соблюсти интересы и крестьян, и экологов. Поэтому пока всё­-таки нужно ориентироваться на закон об охране окружающей среды и помнить о том, что если вы не переработали отходы в течение 3 лет, то это будет считаться уже не вторичным ресурсом, а отходами, и платить вы будете уже совсем по другим тарифам и пошлины, и штрафы. И прецеденты есть, Росприроднадзор накладывает огромные штрафы за нарушения в этой части.

– Нужно вести учёт и утилизацию навоза и помета обязательно, при этом помня о запрете на передачу навоза или помёта третьим лицам, даже если они вам пообещают утилизировать его, а на самом деле просто сольют в ближайшее озеро. Отходы должны отстояться в лагунах, и через 3 года вы сможете продать их как удобрение

Главное, что за три года объёмы отходов не должны увеличиваться, иначе вы попадёте под жёсткие санкции, – обратился Лисовский к курганским животноводам.

Есть новость и для дачников – для кого-­то, возможно, и радостная. По словам Сергея Фёдоровича, в Госдуме обсуждался закон о садоводческих товариществах. Они предусматривают разрешение на разведение на даче кур и птицы, правда, с учётом согласования с активом товарищества.

Факт! В Курганской области вводятся в оборот ранее не использованные земли. Если погода не подведёт и аграриями будут грамотно соблюдены все технологии, регион, по предварительным прогнозам, может рассчитывать на увеличение урожая зерновых в полтора раза к уровню прошлого года, по маслосеменам – более чем на треть и картофеля и овощей более чем на 10%.

Анна Лимонова. Фото из открытых источников.