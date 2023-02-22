Сергей Лисовский считает, что Россия должна выйти из зерновой сделки

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился член комитета государственной Думы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Он пояснил, что продление этого договора негативно отразится на мировой ценовой политике для России.

«Когда начиналась зерновая сделка, предполагалось, что мы обеспечим возможность Украине продавать их зерно, а Запад снимет часть санкций с нашего зерна. Договорённость получилась такая, что Украина продавала зерно, а у нас как были проблемы, так и остались. В результате мы ещё опустили цену зерна на мировом рынке за счёт дешёвого зерна Украины и получили большие убытки. Не думаю, что надо вообще договариваться, если будет потребность в российском зерне, нам дадут возможность торговать», - заявил Сергей Лисовский.

Договорённости об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. В ноябре зерновая сделка была продлена на такой же срок. Российские власти неоднократно указывали на неисполнение некоторых пунктов соглашения, в том числе договорённости о том, что зерно должно идти в беднейшие страны. Они также обращали внимание, что создаются препятствия для поставок российских удобрений и продовольствия на мировой рынок.