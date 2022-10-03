Сергей Моторин наградил зауральских призёров областных спортивных конкурсов

В управлении по физической культуре и спорту Курганской области состоялось награждение призёров областных конкурсов, которое провёл руководитель ведомства Сергей Моторин.

За первое место в номинации «Физкультурно-спортивная работа по месту жительства населения» грамотой управления награждён «Центр «Мостовик» города Кургана. В номинации «Физкультурно-спортивная работа в школьных спортивных клубах» второе место у Школьного спортивного клуба «Олимпионик» средней общеобразовательной школы № 22 города Кургана.

По итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы среди организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Курганской области грамоту за первое место вручили Курганскому региональному отделению Всероссийского общества глухих. За третье место отметили физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Оптимист».

Фото с официальной страницы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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