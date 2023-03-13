Сергей Муратов: Готов выслушать каждого, кто придёт

«17 марта я проведу личный приём граждан в городе Кургане», - сообщил в личном Телеграм-канале член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Сергей Муратов.

По словам сенатора, приём состоится с 10.00 до 11.00 часов в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу г. Курган, ул. Гоголя, д.61, кабинет №3.

«Для того, чтобы записаться ко мне на приём, нужно позвонить по номерам телефонов в Кургане, в приёмную сенатора Совета Федерации 8(3522) 23-19-52 или 46-30-35, кратко описать суть обращения, оставить свои контактные данные, а также сообщить фамилию, имя и отчество. После этого я буду ждать вас на личном приёме, где мы подробно обсудим ваше обращение», - далее написал Сергей Муратов.

Сенатор предупредил, что у тех горожан, кто физически не сможет прийти в общественную приемную в этот день, есть возможность задать свой вопрос по телефону, позвонив 17 марта с 10.00 до 11.00 по номеру 8 (3522) 46-30-35 непосредственно в день и время приёма.

«Готов выслушать каждого, кто придёт! Вместе мы постараемся найти пути решения вашей проблемы!», - утверждает Муратов.

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