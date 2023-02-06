Сергей Муратов: «Как и 80 лет назад, курганцы помогают бить фашистов»

Судьба Курганской области неразрывно связана с судьбой России и неизбежно повторяет ее. Как и 80 лет назад, когда был образован регион, зауральцы делают всё для фронта и всё для Победы, чтобы одолеть мировой нацизм. Об этом сегодня, 6 февраля, на торжествах, приуроченных к юбилею региона, «Новому миру» заявил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Серей Муратов.

- Курганская область создавалась в тяжелое военное время. Буквально за 4 дня до этого в 1943 году советский народ одержал победу в Сталинградской битве, которая переломила ход Великой Отечественной войны и всей мировой истории. Эпохальность этого события наложила отпечаток на период становления нашего региона. Не хватало людей, не хватало ресурсов, но Курганская область всё равно делала всё для фронта, всё для Победы, - напомнил сенатор.

По его мнению, именно тогда был заложен промышленный потенциал региона. Как сегодня сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, мы этот потенциал не только сохранили, но и приумножаем.

- Кто всего 10 лет назад мог предположить, что мы будем производить ракеты? А мы их сегодня производим и в очередной раз, как и в годы Великой Отечественной войны, помогаем обеспечить обороноспособность нашей Отчизны. Как и 80 лет назад, мы производим продукцию, которая уничтожает фашистскую мразь, - указал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов, которого Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран подвергли персональным санкциям.

Сенатор убежден: сегодня для Курганской области выполнимы самые амбициозные задачи. Поэтому ее жители, известные своей работоспособностью, с полным правом могут смотреть в будущее с оптимизмом.

- Поздравляю курганцев с юбилеем нашей любимой малой родины! Уверен, нашу Курганскую область ждет только процветание! Желаю всем землякам Божьей помощи и Божьего покровительства всем семьям! - обратился к жителям региона-юбиляра Сергей Муратов.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина, Медиахолдинг «Новый мир».