Сергей Муратов: «Люди обращаются к сенатору, когда исчерпаны все возможности

Прием граждан в областном центре сенатор Сергей Муратов проводит 2-3 раз в год. Столько же раз он принимает жителей подшефных округов области — Звериноголовского, Лебяжьевского, Падеринского и Притобольного.

«Люди идут к сенатору, когда уже исчерпали все возможности и оббили все пороги, это как крайняя мера для того, чтобы, как минимум, найти правду. Есть обращения, в которых надо досконально разбираться. Это не говорит о том, что все чиновники плохие, а говорит о том, что бывает где-то, что-то упустили, не досмотрели. Или просто вопрос был сформулирован неправильно. Наши юристы подскажут, как правильно сформулировать вопрос, переосмыслить его с другой стороны. У нас законы правильные, но многогранные, законом надо уметь пользоваться. А нанять юриста у многих людей нет возможности. Надо досконально разбираться. И каждое обращение, конечно же, будет изучено юристом. А при возможности и поможем решить проблему», - рассказал сенатор РФ Сергей Муратов.

Вопросы все разные. Сегодня на приеме к сенатору с просьбой содействия в вопросе о компенсации за репрессии обратился курганский пенсионер, грек по национальности. Предприниматель, занимающийся сельхозпереработкой, попросил сенатора предложить областному правительству идею создания сельхозперерабатывающих парков, в которых для резидентов были бы такие же условия, как в индустриальных парках. Сергею Муратову идея показалась интересной. Также поступили обращения по поводу работы управкомпаний, затянувшемся споре в арбитражном суде и многие другие.

Сенатор пообещал, что все вопросы будут обязательно проработаны. Результаты можно узнать в общественной приемной «Единой России», где и проходил прием граждан.

Следующий прием граждан в Кургане Сергеем Муратовым запланирован на 21 апреля.

Василий Малухин. Фото автора.

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