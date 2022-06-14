Сергей Муратов: "Скончался человек-легенда"

Сенатор Сергей Муратов написал на своей странице в соцсети "Вконтакте":

- Пришла трагическая весть... Скончался человек-легенда, Почётный гражданин Курганской области, бывший депутат Курганской областной думы, мой хороший товарищ Александр Данилович Немиров. Мой хороший старший товарищ. Я считал его своим примером и учителем. Когда я начинал работать в Кетовском районе, наши поля граничили друг с другом.

Как гром среди ясного неба. Никто не ждал и не гадал... Опытнейший агроном, хозяйственник, Человек с большой буквы. В самые сложные для нашей страны времена - в 1991 году - Александр Данилович стал учредительным директором предприятия "Картофель", с 1998 года - генеральным. Человек всем своим трудом показал, как можно не только выживать, но и активно развиваться, он для всех был примером стойкости, для многих был учителем и наставником.

Человек от земли, человек-легенда, настоящий труженик... По своему личностному масштабу, по своему трудолюбию, по своей любви к сельскому хозяйству я его могу сравнить только с великим зауральским хлеборобом Терентием Семёновичем Мальцевым.

Шло кулуарное обсуждение, чтобы представить президенту России Владимиру Путину кандидатуру Александра Даниловича на звание "Герой Труда Российской Федерации", но, к сожалению, не успели...

Я знаю очень хорошо его сына Вячеслава Александровича. У нас хорошие, тёплые отношения. У меня нет никаких сомнений в том, что сын достойно продолжит дело отца.

От всего сердца выражаю слова соболезнования родным и близким Александра Даниловича... Это невосполнимая утрата для всей Курганской области...